FC Barcelone - Mercato : le meilleur ami de Messi l’éloigne du PSG !

Luis Suarez est le grand ami de Lionel Messi, très attristé par son départ du FC Barcelone pour l'Atlético Madrid l'été dernier, poussé vers la sortie par Ronald Koeman. Et sur TV3, la chaîne catalane, Suarez s'est confié sur l'avenir de Messi. Avec un message clair : selon lui, l'Argentin doit rester au Barça.

Suarez : « Je ne l'imagine pas autre part qu'au Barça »

« Si Messi me demande mon avis, en tant qu'ami je lui dirais que je ne l'imagine pas autre part qu'au Barça, ça ne lui conviendrait pas. La meilleure chose pour lui serait de faire ses trois, quatre, cinq ou six dernières années dans le club où il a été le plus heureux. Le Barça est le club qui lui a tout apporté, et auquel il a tout donné », estime l'Uruguayen, toujours en tête de la Liga après la défaite surprise du Barça hier contre Grenade (1-2).