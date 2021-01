PSG - Mercato : Doha a déjà réuni les fonds pour Messi et travaille CR7 au corps !

Dans le long entretien accordé à France Football, Leonardo a confirmé que le PSG s'intéressait à Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone. Un dossier sur lequel le Brésilien s'est positionné. « On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » Si Messi est en fin de contrat au Barça, l'opération s'annonce tout de même coûteuse mais selon Philippe Sanfourche, le PSG est capable d'assumer le salaire de l'Argentin. Surtout si Neymar ou Kylian Mbappé venait à partir...

« Pour Cristiano Ronaldo, ça travaille aussi »

« La question est de savoir s’ils ont l’argent ou pas. Et là on parle du PSG, pas d’un club normal, a confié le journaliste de RTL à L'Equipe du Soir (propos retranscrits par Canal Supporters). Il y a deux choses. Déjà, les transferts de Neymar et Mbappé vont arriver au bout d’amortissements, donc possibilité de réinvestir lourdement. L’amortissement se fait sur la durée du contrat. Deuxièmement, on sait qu’on est en période de discussions pour les prolongations et il y a quand même de forte chance pour que l’un des deux s’en aille ».

Et au spécialsite du club parisien d'ajouter : « C’est dans une logique normale que le PSG travaille sur des gros dossiers comme celui de Lionel Messi. Pour Cristiano Ronaldo, ça travaille aussi. De tout temps, le PSG et Ronaldo étaient en lien, surtout qu’il y a une vraie volonté du joueur, du côté de Messi c’est moins sûr. Donc, ils ont tout à gagner. Le passé nous a montré que le transfert de Neymar a boosté considérablement les revenus du PSG. Et Messi, c’est Neymar puissance trois... »