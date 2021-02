FC Barcelone - Mercato : le PSG a un tour de passe-passe pour financer le dossier Messi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le dossier Lionel Messi va forcément agiter le mercato dans les mois à venir. La légende du FC Barcelone arrive en fin de contrat cet été et forcément, les poids lourds européens rêveraient d'accueillir la Pulga malgré ses 33 ans.

Depuis de longs mois, deux candidats semblent plus crédibles que les autres. Manchester City, avec à sa tête Pep Guardiola, a le jeu et la puissance financière pour attirer Messi. Le PSG, de son côté, peut lui offrir l'opportunité de reformer un duo alléchant avec Neymar. Mais dans une situation financière compliquée au vu du contexte, le club de la capitale a-t-il les moyens de cette folle ambition ?

« Il faudrait faire comme avec David Beckham, ça pourrait fonctionner »

Ce lundi, le Daily Star a fait savoir le PSG serait disposé à faire de vraies folies sur ce dossier et aurait formulé une offre de contrat de plus de 900 000€ par semaine, avec une prime à la signature colossale de 45 millions d'euros ! Comment financer une telle opération en sachant que le club de la capitale a un budget serré en raison de la crise sanitaire ? Doha aurait une astuce déjà éprouvée pour y faire face. « Il faudrait faire comme avec David Beckham, explique l'économiste Pierre Rondeau dans France Football. A l'époque, il avait été payé à travers des fondations, expliquant ne quasi rien toucher pour jouer. Quelques années plus tard, les Qataris ont investi dans son club à Miami. Ça pourrait fonctionner. »