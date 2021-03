FC Barcelone - Mercato : le PSG est désormais seul en course pour Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Même la presse catalane s’est fait une raison dans le dossier Lionel Messi. Dans son édition du jour, SPORT affirme en effet que le PSG est désormais le mieux placé pour s’attacher les services de l’attaquant du FC Barcelone ! La raison ? Manchester City aurait laissé passer sa chance en laissant filer Sergio Agüero.

« Messi-City, dossier fermé, titre ainsi le journal catalan en Une. City était très intéressé par Messi l’été dernier mais a aujourd’hui tiré la couverture, leurs dirigeants étant convaincus qu’il prolongera au Barça. Le PSG reste comme l’unique alternative pour forcer un départ de Leo du Camp Nou à partir du 30 juin. »

Lapota veut relancer Lautaro Martinez

SPORT ajoute que Manchester City cherche un avant-centre pour remplacer Agüero et miserait sur Erling Haaland, Harry Kane ou Romelu Lukaku. On apprend également que Lautaro Martinez revient avec insistance pour accompagner « La Pulga » l’an prochain au FC Barcelone. Qu’on se le dise : seul Joan Laporta semble donc aujourd’hui capable d’empêcher Messi de signer au PSG.