FC Barcelone - Mercato : le PSG proche de torpiller l’opération Aubameyang ?

Le FC Barcelone a fait une belle opération cet hiver en recrutant Aubameyang gratuitement. Libéré de son contrat par Arsenal, il a été officialisé par le Barça après la fermeture du mercato hivernal.

Selon The Athletic, un autre deal a été proposé à Arsenal cet hiver : un échange Aubameyang-Icardi. En effet, le PSG souhaite se séparer de l'attaquant argentin et l'aurait donc proposé au Gunners. Une proposition à laquelle Arsenal n'a pas souhaité donner suite et a libérer Aubameyang de son contrat.

🚨 Selon @David_Ornstein, le club aurait refusé un échange avec le PSG entre Pierre-Emerick Aubameyang et Mauro Icardi.



