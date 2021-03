FC Barcelone - Mercato : Leonardo fait déjà de la place à Messi au PSG !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Lionel Messi (33 ans) laisse toujours planer le doute sur son futur. En fin de contrat en juin, l’attaquant du FC Barcelone se sait déjà courtisé par Manchester City et le PSG... où il bloquerait le prolongation de Neymar en raison de son indécision !

« La prolongation de Neymar est au point mort, a assuré hier soir le journaliste José Alvarez dans l’émission El Chiringuito. Le rêve d’évoluer encore ensemble de Messi et Neymar peut arriver au Barça ou au PSG. » Comprenez que l’attaquant brésilien traîne des pieds pour prolonger au PSG tant qu’il ne sait pas à quoi ressemblera l’avenir de Messi.

Icardià la Roma pour accélérer la venue de Messi au PSG ?

Leonardo a peut-être trouvé le moyen d’accélérer le mouvement d’une manière plutôt surprenante. D’après le Corriere dello Sport, le directeur sportif du PSG aurait proposé les services de Mauro Icardi à l’AS Rome sous la forme d’un prêt !

Le journal italien précise que les Rouge-et-Bleu seraient partants pour se soulager un peu d’une partie des 9,5 M€ annuels perçus par l’attaquant argentin, et donc peut-être préparer le terrain à Messi dont on connaît les relations floues avec lui. Du côté de la Louve, les Giallorossi pourraient être tentés par l'opération Icardi, eux qui vont sans doute voir partir Edin Dzeko et seront dépourvus au poste d’avant-centre.