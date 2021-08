PSG - Mercato : les derniers obstacles à la signature de Messi ont été levés, il arrive !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Depuis l'annonce du départ de Lionel Messi du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain est plus que jamais le grand favori pour recruter le sextuple Ballon d'Or cet été. Alors qu'un contrat de deux ans plus une année en option attend la Pulga au PSG, quelques obstacles retarderaient encore l'officialisation de son transfert. Comme révélé par certains médias, il s'agissait notamment de la question des droits d'image de la Pulga, droits liés à son contrat à vie avec Adidas qui étaient balisés point par point avec le Barça et devaient l'être aussi du côté de Paris.

D'après L'Equipe et le journaliste de Téléfoot Julien Maynard, tout serait d'équerre depuis ce matin et Lionel Messi va s'envoler dans quelques minutes pour rejoindre la France.

Au PSG la confiance est telle que le service de sécurité est déjà sur le pied de guerre pour accueillir l'Argentin à son arrivée en France au Bourget et l'escorter jusqu'au Parc des Princes pour l'officialisation de sa signature.

