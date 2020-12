FC Barcelone - Mercato : Messi au PSG, une nouvelle bombe est lâchée !

L'avenir de Lionel Messi constitue un enjeu énorme au FC Barcelone. Tous les candidats à la présidentielle, qui se tiendra en début d'année prochaine, promettent de conserver l'idole argentine. Seulement, depuis que Neymar a déclaré qu'il voulait rejouer avec La Pulga dès la saison prochaine, la possibilité de la voir partir au PSG se renforce chaque jour un peu plus.

La très controversée émission El Chiringuito est d'ailleurs allée dans ce sens en lâchant lundi soir que Jorge Messi avait récemment visité le consulat du Qatar à Barcelone. Une bombe cependant rapidement démentie par le principal intéressé, qui a écrit sur Instagram : « Faux. Encore une invention. Je suis en Argentine depuis le mois de septembre. #fakenews ».

Des maillots de Messi au PSG déjà commandés ?

Les supporters du Barça peuvent donc souffler... ou pas. Dans la lignée des révélations de l’émission espagnole, le journaliste de Goal Robin Bairner affirme que le PSG serait de plus en plus confiant pour une arrivée de Messi la saison prochaine. Le club parisien aurait même déjà contacté différentes boutiques de la capitale pour que ces dernières se préparent à une très grosse vente de maillots de l’Argentin. Info ou intox ? La rumeur est bel et bien sur les rails.