FC Barcelone – Mercato : Messi envoyé au PSG par un soutien de Laporta !

La claque reçue par le FC Barcelone sur sa pelouse face au PSG (1-4) a forcément renvoyé Lionel Messi à ses doutes. La star argentine a sans doute plus conscience que jamais que son club de toujours n'est plus en mesure, pour le moment, de rivaliser avec les meilleurs. De quoi convaincre définitivement la Pulga de faire ses valises ?

C'est en tout cas l'avis de Rivaldo, l'ancien numéro 10 du FC Barcelone. Dans les colonnes de AS, le Brésilien se montre affirmatif. « Cette victoire du PSG sera très probablement le dernier match de Messi en Ligue des champions avec Barcelone au Camp Nou », assure Rivaldo, qui a pour particularité d'être un soutien déclaré de Joan Laporta, grand favori pour retrouver la présidence du Barça en mars.

Le PSG lui irait mieux désormais

Sa parole a donc du poids et ses certitudes risquent de faire pâlir d'envie les fans parisiens. « Son avenir sera au PSG, d'autant plus après le dernier match du Camp Nou. C'est une équipe qui peut lui donner les moyens de continuer à remporter des titres ». Ce que le FC Barcelone n'est plus en mesure de lui offrir.