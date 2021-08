FC Barcelone - Mercato : Messi serait déjà proche du PSG !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est un coup de tonnerre qui s'est abattu ce jeudi soir sur la planète football ! Le Barça a officialisé le départ de Lionel Messi. "Malgré un accord entre le FC Barcelone et Lionel Messi et avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne sera pas possible d'officialiser en raison d'obstacles économiques et structurels", a-t-on pu lire sur le communiqué du club blaugrana. La Pulga est donc libre de s'engager là où il le souhaite.

Présent sur le plateau de TNT Sports Continental, le journaliste argentin, Hernan Castillo, a annoncé que Lionel Messi serait proche de rejoindre le Paris Saint-Germain et que son entourage commencerait déjà à bouger pour une arrivée à Paris. À l'heure actuelle, le club de la capitale serait seul sur le dossier menant au sextuple Ballon d'Or.

"MESSI ESTÁ CERCA DE PSG Y SU ENTORNO SE EMPEZÓ A MOVER" 🚨



