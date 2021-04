FC Barcelone - Mercato : Neymar a trouvé son Messi au PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans un entretien accordé au magazine France Football, Neymar s'est livré avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Le Brésilien a notamment évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, qu'il l'encense comme il l'avait fait avec Lionel Messi au FC Barcelone.

Neymar déclare sa flamme à Mbappé

Lancer le diaporama

PSG : le Top 10 des joueurs parisiens les plus utilisés cette saison +11

Neymar et Kylian Mbappé Credit Photo - Icon Sport

«Tout d'abord, j'ai été très touché par l'homme qu'il est. Kylian est très prévenant, toujours heureux, poli et gentil avec tout le monde. C’est une très belle personne. C’est la raison pour laquelle nous nous entendons si bien depuis notre premier contact. (...) Ensuite, j’ai eu, bien sûr, l’occasion de le voir s’entraîner, d’observer sa vitesse, son répertoire de dribbles, son intelligence et de constater son humilité pour continuer à évoluer. Là, je me suis dit : "lui, c’est notre golden boy !"», a confié la star auriverde, qui est donc conquis par l'attaquant français.

À lire dans France Football cette semaine, Neymar, l'étoile mystérieuse https://t.co/F1r4ihQStr — France Football (@francefootball) April 12, 2021