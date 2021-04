FC Barcelone – Mercato : Neymar prêt à claquer la porte du PSG ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

A chaque jour sa vérité dans le dossier Neymar. Samedi, les médias espagnols annonçaient que la star du PSG avait sollicité Joan Laporta pour voir s'il avait une possibilité de revenir au FC Barcelone. Hier, Téléfoot révélait que le dossier de sa prolongation de contrat avançait dans le bon sens.

Le poker menteur continue

Mais il n'en serait rien à en croire Mundo Deportivo et El Chiringuito de Jugones, ce lundi. D'après les médias ibériques, Neymar chercherait à jouer la montre et n'aurait pas l'intention de prolonger à Paris. Son intention serait d'aller au bout de son contrat, qui se termine en juin 2022, et de retourner libre au Barça afin d'y rejoindre Lionel Messi, qui lui pourrait prolonger au Barça. Difficile de savoir le vrai du faux dans ce dossier, qui ne devrait pas manquer de rebondir, et rebondir, et rebondir...