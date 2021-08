FC Barcelone - Mercato : nouvelle crise au Barça, le Real Madrid relance Mbappé via CR7 !

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

MUNDO DEPORTIVO : « Baby Team »

Mundo Deportivo met en avant la jeunesse de l’effectif du FC Barcelone à la sauce Ronald Koeman, dont la moyenne d’âge se situe entre 17 et 22 ans (19,6). Du côté du Real Madrid, on s’inquièterait de voir Kylian Mbappé rester au PSG et même d’y prolonger son contrat !

SPORT : « Crise totale Ilaix-Barça »

SPORT s’inquiète de la situation d’Ilaix Moriba. Petit protégé de Lionel Messi au FC Barcelone, le jeune milieu de terrain n’a toujours pas prolongé en raison de ses prétentions économiques. Du coup, le club catalan veut désormais s’en séparer pour faire entrer de l’argent frais. Quinze millions d’euros sont attendus après une offre de 8 M€ du RB Leipzig repoussée.

MARCA : « Peut-être qu’un joueur du PSG se joindra à nous... »

Marca fait la part belle a tout dernier appel du pied de Toni Kroos à Kylian Mbappé, qu’il encourage à signer au Real Madrid dès cet été. Selon le quotidien madrilène, l’avenir de l’attaquant du PSG est un sujet très discuté dans le vestiaire merengue.

AS : « Le Real Madrid ne lâche pas Mbappé »

Le Real Madrid n’a pas l’intention d’abandonner pour Mbappé. « Le club insistera malgré les rumeurs affirmant que Mbappé a dit à ses coéquipiers qu’il resterait au PSG, affirme le quotidien madrilène. Le club merengue voit dans ce geste un signe qu’il veut partir de manière amicale. Le démenti au sujet de Cristiano Ronaldo est un message au Français pour lui montrer que c’est lui le grand objectif du Mercato. »