FC Barcelone - Mercato : nouvelles révélations ahurissantes sur la signature de Messi au PSG !

Les supporters du FC Barcelone doivent encore se pincer pour y croire : Lionel Messi (34 ans) est un joueur du PSG depuis cet été et son départ rocambolesque cet été. Cette opération était si imprévisible que même Mauricio Pochettino n’y croyait pas une seule seconde au départ.

« Tout a été très vite. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, a expliqué le coach du PSG à la Cadena COPE. Leonardo m'a appelé et m'a dit : "il y a la possibilité de signer Messi. Ça te plaît ou pas ?" J'ai pensé que c'était une blague. Je lui ai répondu : "est-ce qu'il faut que j'aille le chercher ou quoi ?" J'ai dit oui et tout a commencé. Tous les soirs, Leonardo m'appelait pour me faire un point sur la situation», a-t-il raconté, évoquant ensuite son premier échange concret avec la Pulga. «Je n'ai pas parlé avec lui pour le convaincre, nous avons parlé ensemble quand il ne restait plus que quelques détails à régler pour sa venue. Nous avons eu une conversation des plus normales, naturelles... Il connaissait Neymar, Di Maria... Il avait une idée très précise de ce qu'était le PSG. »

Sergio Agüero, grand ami de Messi, s’est aussi livré sur le départ de « La Pulga » du FC Barcelone. « Les adieux de Messi furent un choc, a-t-il reconnu dans El Pais. Il était très mal. Quand j’ai appris la nouvelle, je ne pouvais pas le croire. Le samedi suivant la nouvelle, je suis allé le voir chez lui. Et comme je le voyais mal, j’ai tenté de lui faire faire oublier ce qui s’était passé. Je l’ai vu éteint et j’ai tenté de le distraire en lui parlant notamment de mon équipe de Esports ou les choses que nous avions l’habitude de faire ensemble. »

