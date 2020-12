FC Barcelone – Mercato : Pierre Ménès ne veut pas voir Messi débarquer au PSG !

Dans son Pierrot Face Cam, hier, Pierre Ménès a évoqué le Mercato du PSG et la possible association entre Neymar et Lionel Messi, à Paris, au FC Barcelone ou ailleurs. « Neymar au Barça, c'est impossible, a-t-il commencé. Barcelone est déjà en train de baisser les salaires de façon très importante. Messi au Barça l'an prochain, tu oublies aussi, sauf si Xavi arrive et qu'il arrive à le rebooster. Et Messi et Neymar ensemble à City, j'ai un peu de mal à y croire. Neymar se ferait découper à Sheffield ou à Burnley. Messi, ce serait pareil. »

« Je n'en ai pas super envie »

Et à Ménès, enfin, de donner son sentiment sur une éventuelle arrivée de Messi à Paris... « Messi au PSG, je n'y crois pas trop, à moins que les Qataris se fassent plaisir. Mais la vraie priorité, c'est de prolonger Neymar et Mbappé. Mbappé n'arrive pas à la cheville de Messi pour l'instant mais il a 22 ans, pas 34. En tout cas à titre personnel, Messi à Paris, je n'en ai pas super envie. »