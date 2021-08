FC Barcelone – Mercato : Messi joue la montre, un simple contre temps avant sa signature au PSG ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Messi au PSG, ça devait se faire aujourd'hui. Oui mais non. L'Argentin n'a pas pris l'avion ce lundi pour rejoindre la capitale, il a préféré rester chez lui, à Barcelone, à se baigner dans sa piscine avec ses enfants, tranquillement. Mais pas de quoi remettre en cause son arrivée pour autant selon Loïc Tanzi...

« Aucun revirement de situation dans le dossier »

« Il n’y a aucun revirement de situation dans le dossier, soutient le journaliste de RMC. Tout avance comme prévu. C’est normal que ça prenne du temps dans ce type de contrat. Aujourd’hui, Lionel Messi a un accord de principe pour venir au PSG. Il ne reste que des détails et l’écriture des contrats.

Et à lui d'ajouter : « Dès que tout sera réglé, Lionel Messi prendra l’avion pour venir à Paris. En attendant, il a décidé de rester à Barcelone et de ne pas rejoindre la capitale tant que ce n’était pas fait à 100% ».

🇦🇷 Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona - after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz