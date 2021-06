FC Barcelone, PSG, Juventus - Mercato : coups de théâtre pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Ce mercredi 30 juin 2021 marquera peut-être un tournant historique pour Lionel Messi. C’est en effet à partir de minuit que l’attaquant argentin (34 ans) sera libre. En attendant, le FC Barcelone n’a pas réussi à trouver de terrain d’entente pour prolonger son contrat. Si, en interne, l’optimisme reste de rigueur, José Alvarez a livré une information retentissante hier soir sur le plateau de l’émission EL Chirionguito.

Selon le journaliste espagnol, le Barça a fait savoir à son entourage qu’il n’était plus disposé à lui proposer un contrat sur dix ans ! Pire, un bail étalé sur « beaucoup moins d’années » serait désormais dans les cartons, faute d’avoir réussi à le convaincre. La balle est désormais dans le camp de Messi, alors que le PSG reste à l’affût. Cristiano Ronaldo (36 ans) partage ce point commun avec son grand rival argentin : il est lui aussi courtisé par le PSG.

Ces derniers temps, l’intérêt du club de la capitale se faisait de plus en plus pressant via la prisme de la presse italienne. Aujourd’hui, l’attaquant portugais pourrait se faire débarquer de la Juventus Turin ! « À l’heure qu’il est, Cristiano Ronaldo n’est pas en train de négocier de prolongation avec la Juventus Turin, assure Fabrizio Romano chez Sky Italia. Le club attend désormais Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes pour décider s’il s’en va. CR7 est sous contrat jusqu’en juin 2022, avec un salaire de 31 M€ par an. »

Cristiano Ronaldo is not negotiating a new contract with Juventus, as of today. Club now waiting for Ronaldo and his agent Jorge Mendes to decide if leaving Juventus this summer or not. 🇵🇹



Cristiano is still under contract with Juventus until June 2022 [€31m net/season].