FC Barcelone, PSG, Juventus - Mercato : ultimatum monumental pour Messi et Cristiano Ronaldo !

Jusqu’où Lionel Messi (33 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans) seront-ils liés ? Grands rivaux sur le rectangle vert depuis près de quinze ans, pour notre plus grand plaisir, les deux monstres sacrés occupent le haut du pavé du mercato à cause d’un avenir respectif incertain au FC Barcelone et à la Juventus Turin.

Pour être fixé, ils viennent de recevoir deux coups de pression de taille. Pour le premier, Jota Jordi assure que tous les détails sont déjà rédigés pour la signature de sa prolongation au Barça. Problème : rien n’est encore officiel alors que Messi sera libre dans neuf petits jours ! Le club catalan commence à s’impatienter très fortement, comme Joan Laporta l’a déjà signifié à La Vanguardia.

Première semaine de juillet pour Ronaldo ?

Du côté de Cristiano Ronaldo, la donne est différente. Sous contrat à la Juve jusqu’en 2022, l’attaquant portugais serait poussé vers la sortie. Comme pour Messi, le PSG le courtise. AS va même plus loin et assure que CR7 a demandé à quitter la Vieille Dame ! Calciomercato ajoute que le club italien respecte le fait qu’il soit focalisé sur l’Euro mais en lui lançant tout de même un ultimatum pour clarifier son futur : la première semaine de juillet. La Juve veut pouvoir avancer son recrutement alors que Jorge Mendes est déjà attendu à Turin.

