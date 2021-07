FC Barcelone, PSG - Mercato : menace, gros sous, Paris, le dossier Messi devient explosif

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Lionel Messi au FC Barcelone, chapitre 350. Et on e sait vraiment pas quand l'histoire s'arrêtera. Pas plus tard qu'hier, deux informations sont venues s'ajouter au rocambolesque dossier qui accapare la Catalogne, celui de l'éventuelle prolongation du joueur.

Tout d'abord lors de l'émission El Chiringuito, puisqu'il a été dit que les dirigeants du PSG avaient récemment contacté le père du génie argentin, en lui assurant qu'ils pouvaient payer les montants sur lesquels le FC Barcelone ne peut, à ce jour, s'aligner.

Autre information, et non des moindres, le sulfureux président de la Liga, Javier Tebas, a avoué hier soir, au micro de la Sexta, qu'il ignorait si Messi "débuterait le Championnat" avec le Barça au mois d'août prochain. "S'il n'y a pas de départs, ce sera impossible. Les règles sont ce qu'elles sont."

Pour rappel, le nouveau plafond salarial fixé par la Liga est désormais de 160 millions d'euros.