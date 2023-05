FC Barcelone, PSG - Mercato : après Messi, Neymar vise lui aussi un retour au Barça

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Invité à quitter le Paris Saint-Germain par les supporters et semble-t-il poussé vers la sortie par les dirigeants, Neymar, qui soigne toujours sa cheville droite, pourrait ne plus porter le maillot parisien et aller voir ailleurs cet été.