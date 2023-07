FC Barcelone, PSG - Mercato : Daniel Riolo fait une annonce fracassante sur Ousmane Dembélé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ousmane Dembélé au PSG, ce n’est visiblement pas pour tout de suite. Alors que RMC Sport a lancé la rumeur hier après-midi, L’Équipe l’a atténuée dans les grandes largeurs dans son édition du jour. Plusieurs sources parisiennes ont fermement démenti ces informations, assurant que le champion du monde 2018 a toujours été apprécié par la direction mais que l’intérêt pour l’ailier de 26 ans n’a pas abouti à des discussions poussées pour le moment », explique le quotidien sportif. Nos confrères précisent même que les dirigeants du FC Barcelone sont optimistes pour une prolongation de Dembélé ces prochaines semaines sans démentir un contact avec le PSG.

« Qui croit vraiment a tte cette com’ foireuse ? »

Daniel Riolo, lui, se tape sur le ventre devant cette nouvelle rumeur totalement infondée à ses yeux. « Et donc parce que le pire président de l’histoire du foot n’apprend rien, il va vraiment signer Dembélé 5 ans ?? 5 ans ?? Et par ailleurs, il veut 200 pour un joueur libre dans un an ? Mais à part les demeurés qui errent sur Twitter, qui croit vraiment a tte cette com’ foireuse ? », tonne-t-il sur Twitter. Tout est dit ?

