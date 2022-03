FC Barcelone, PSG - Mercato : Dembélé est ciblé, une autre recrue bien connue des Bleus suggérée par le vestiaire !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Spécialiste du PSG, Loïc Tanzi, sur RMC Sport, a donné un live ce lundi dans lequel il a donné de nombreuses informations sur les changements qui se préparent en coulisses. Selon lui, Mauricio Pochettino fera les frais de l'élimination prématurée en Ligue des champions et le sort de Leonardo resterait incertain.

Brozovic (Inter) plait au vestiaire parisien

Côté joueurs, le journaliste pense que Kylian Mbappé fera ses valises pour le Real Madrid et qu'il sera difficile pour Neymar de partir vu son salaire. Lionel Messi devrait rester et Ousmane Dembélé est ciblé pour remplacer Angel Di Maria. Enfin, il glisse un scoop : « Certains joueurs de l’effectif ont demandé à Leonardo de faire venir Brozovic, libre à la fin de cette saison. Mais il n’y a aucun contact. » Finaliste de la dernière Coupe du monde 2018 avec la Croatie, Marcelo Brozovic (29 ans) évolue à l'Inter Milan depuis 2016.