FC Barcelone, PSG - Mercato : Dembélé s’écrase déjà devant Neymar

Le site FR Barça a retrouvé les stats de Neymar et Ousmane Dembélé lors de leurs passaes au FC Barcelone. Et le comparatif est bluffant...

Au Barça, il n'y a pas eu photo entre les deux joueurs !

Le Français a disputé un match de moins que le Brésilien sous la tunique blaugrana (185 contre 186), mais les stats sont édifiantes... Neymar a inscrit 105 buts et délivré 76 passes décisives, alors que Dembélé affiche seulement 40 buts et 40 passes décisives à son compteur. Deux fois plus performant, le « Ney », et même plus !

📊 Les passages de Neymar et Dembélé au Barça !



C’est le jour et la nuit 🥶 pic.twitter.com/B15DgVCtIc — FR Barça (@FRBarca_) July 31, 2023

