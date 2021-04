FC Barcelone, PSG - Mercato : l'UEFA prête à réunir Mbappé, Neymar et Messi à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

« Je n’arrive pas à comprendre comment les clubs peuvent voir leurs supporters protester et s’en foutre totalement. Et ils sont déjà ultra riches, ils ne sont pas pauvres. Mais ils en veulent toujours plus et plus. Si vous respectez vos fans, arrêtez ! » : tel est le message envoyé ce lundi en conférence de presse par Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA, après l'annonce de la création de la Super Ligue européenne.

L'UEFA, meilleur allié du PSG

Mais ce n'est pas tout : Ceferin a aussi menacé les joueurs des clubs qui disputeront la compétition. « On ne va pas permettre ce changement. Les joueurs qui participent à cette ligue fermée ne pourront pas jouer avec leur sélection ». Une menace qui pourrait jouer en faveur du PSG dans le dossier Kylian Mbappé, puisqu'en cas de départ pour le Real Madrid ou le FC Barcelone, l'attaquant pourrait faire une croix sur le prochain Euro ! Et l'annonce pourrait aussi avoir un impact sur l'avenir de Lionel Messi, puisque la FIFA va sans doute se montrer solidaire de l'UEFA...