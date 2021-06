FC Barcelone, PSG - Mercato : le salaire monstrueux offert à Wijnaldum

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce devrait être le premier gros coup du PSG lors de ce mercato estival. La signature du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool. Le joueur, pourtant annoncé depuis des semaines au FC Barcelone, a visiblement changé d'avis depuis quelques jours. Et on comprend mieux pourquoi à la lecture du quotidien néerlandais, De Telegraaf.

En effet, Wijnaldum rejoindrait la capitale, et pourrait même signer dès aujourd'hui, pour plus de 10 millions d'euros par an ! Ce qui le place, comme vous pouvez vous en douter, parmi les plus gros salaires de l'effectif, derrière le tandem Mbappé-Neymar. Le FC Barcelone, confronté à de sérieuses difficultés économiques, ne pouvait guère s'aligner et, comme le média le précise, perdu le duel avec les dirigeants Qataris.

En dépit d'un transfert qui se fera sans aucune indemnité.