FC Barcelone, PSG - Mercato : Leonardo a reçu la pire nouvelle qui soit pour Messi

Joan Laporta est bien le nouveau président du FC Barcelone. Après avoir occupé ce poste entre 2003 et 2010, l’homme d’affaires espagnol a écrasé la concurrence hier en obtenant près de 54% des voix. Il devance largement Victor Font et Toni Freixa et a déjà annoncé haut et fort son premier objectif : prolonger Lionel Messi (33 ans) !

« Aujourd'hui (hier) marque l'anniversaire du jour où Lionel Messi a débuté avec les jeunes du Barça, a-t-il déclaré lors de sa première prise de parole publique. Voir que ce dimanche, le meilleur joueur du monde et de l'histoire du football est venu voter cela prouve, selon moi, ce que nous avons dit durant la campagne. A savoir que Messi aime le Barça, que le meilleur joueur du monde aime le Barça. C'est très significatif. Je vais l'encourager à continuer au FC Barcelone, c'est ce que nous voulons tous, en fonction possibilités économiques du club. »

Messi a déjà commencé à driver la jeune garde du FC Barcelone

L’élection de Laporta est à n’en pas douter la pire nouvelle qui soit pour le PSG, qui courtise Messi depuis des mois. Francesc Aguilar en est persuadé et ne cache pas son optimisme sur le sujet. « Je continue de rester optimiste sur la continuité de Messi au Barça après l’élection de Joan Laporta, a tweeté le journaliste de Mundo Deportivo. Leo va driver le nouveau projet du Barça, qui doit le couronner de lauriers au fur et à mesure des efforts produits et consommés avec ce groupe de jeunes talents qui demandent juste à s’imposer. »