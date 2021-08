FC Barcelone, PSG – Mercato : Lionel Messi ne peut pas venir à Paris aujourd'hui, il a piscine !

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Plusieurs médias annoncent depuis le début de la journée, et même depuis hier, que Lionel Messi sera un joueur du PSG dès ce lundi, et qu'il est en route pour Paris. Ce qui a motivé la présence de nombreux supporters à l'aéroport du Bourget, notamment. Pourtant, comme le révélait Florent Torchut il y a quelques heures, il semble que Messi ne se soit pas envolé pour Paris.

Et qu'il soit toujours à Barcelone. C'est ce qu'indique aussi Sky Sport, via son journaliste Gary Cotterill. En direct du quartier où réside Messi et sa famille, ce dernier affirme en effet que la star est toujours à Barcelone. Et que Messi se relaxe tranquillement en profitant du soleil, dans sa piscine, avec ses enfants. A suivre, évidemment...

🚨 BREAKING🚨



Lionel Messi has been seen at his house in Barcelona looking relaxed ahead of his move to PSG



[via @gary_cotterill] pic.twitter.com/rLhRZ3V7Bc