FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi a déjà établi le contact avec le Qatar !

La petite bombe date de la semaine dernière : Lionel Messi (33 ans) serait disposé à évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Alors que son contrat arrive à échéance en juin 2021, le prodige argentin du FC Barcelone sera libre de discuter avec n’importe quel club non espagnol dès cet hiver et ne devrait pas se priver après ses derniers mois compliqués avec sa direction.

Le PSG est à l’affût, ce n’est pas une surprise puisque Neymar a relancé la machine il y a quelques jours. Mubarak Mustafa lui a donné de l’épaisseur. L’ancien international Qatari et proche de Nasser Al-Khelaïfi a récemment déclaré lors d’une émission diffusée au Qatar « Hada Almassa » que Messi jouerait la saison prochaine en France.

« Il y a des liens qui unissent Messi et le Qatar »

Évidemment, il n’a pas donné l’identité du club où il pourrait poser ses valises mais El Chiringuito de Los Jugones a donné de plus amples détails sur un éventuel rapprochement avec le PSG. Quid Domenech, spécialiste des transferts, a par exemple assuré que Jorge Messi avait pris l’avion de Rosario vers Barcelone la semaine dernière pour rencontrer le consulat du Qatar sur place. L’information de son départ d’Argentine a depuis été confirmée par le journaliste José Alvarez. Autre détail, donné par Paco Buyo. « Il y a des liens qui unissent Messi et le Qatar », a affirmé l’ancien gardien du Real Madrid et proche de l’émir. Jorge Messi a évidemment démenti.