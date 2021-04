FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi a tenté un dernier tour de passe-passe avec Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le FC Barcelone n’a fait qu’une bouchée de l’Athletic Bilbao hier pour soulever une 31e Coupe du Roi. Malgré une première période sans grande envolée, Lionel Messi & Co se sont fait violence après la pause pour surclasser des Basques recroquevillés dans leur moitié de terrain (4-0).

Le prodige argentin, en étant de grâce, a inscrit un doublé et a largement contribué à la victoire des siens. Si Joan Laporta a une nouvelle fois annoncé son intention de prolonger « La Pulga », dont le contrat expire en juin, rien ne dit qu’il le fera. Et pour cause, Messi attend d’avoir plus d’éclaircissement sur le projet du club catalan avant de se prononcer.

Messi a fait le forcing auprès de Neymar... en vain

En attendant, l’Argentin aurait bien aimé rapatrier Neymar au Barça. Selon RMC Sport, il a fait le forcing ces derniers jours auprès de son ami brésilien en le bombardant de messages mais l’intéressé a décidé de prolonger au PSG. Comme évoqué hier, le contrat est en relecture auprès des avocats des deux parties. Une officialisation pourrait survenir d’ici à la fin du mois d’avril. Messi, lui, sera alors en pleine réflexion.