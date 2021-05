FC Barcelone, PSG – Mercato : Mino Raiola orchestre une étonnante bataille estivale

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Laissé libre par le Milan AC qui va le remplacer par Mike Maignan (ex-LOSC), Gianluigi Donnarumma (22 ans) ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Si les postes semblent tous pourvus dans les grandes équipes, Mino Raiola est quand même parvenu à bâtir une bataille de poids lourds pour récupérer l'international italien.

Barça vs PSG, une bataille sans queue ni tête pour Donnarumma

En effet, si la Juventus semble sur le papier la cage la plus facile à récupérer en numéro 1 avec le polonais Wojciech Szczesny (31 ans), ce ne serait pas la priorité de Gianluigi Donnarumma et de son entourage. D'après Sky Italia, la Vieille dame serait aujourd'hui devancée par … le FC Barcelone, alors que le PSG est aussi rentré dans la bataille.

Pour le Barça comme pour le PSG, il s'agit d'une opportunité de marché à saisir. Reste que Marc-André ter Stegen (29 ans) et Keylor Navas (34 ans) sont tous deux bien en place et annoncés indéboulonnables. Un vrai casse-tête donc mais la preuve que Mino Raiola tire bel et bien les ficelles d'un marché des transferts particulier...