FC Barcelone, PSG – Mercato : Neymar a un allié en or pour ramener Lionel Messi à Paris

C'est la déclaration dont toute l'Europe du football parle depuis ce matin. Hier soir, au micro de ESPN, Neymar a clairement affirmé en marge de la victoire du PSG face à Manchester United (3-1) qu'il aimerait jouer de nouveau avec Lionel Messi, et qu'il espérait donc sa venue du côté de la capitale française.

Une possibilité envisageable puisque Messi arrive en fin de contrat au FC Barcelone et qu'il souhaitait quitter le Barça il y a quelques mois seulement. Pour contenter Neymar, Leonardo va devoir se montrer très persuasif. Mais le club de la capitale dispose d'un allié important la personne de... Leandro Paredes.

Paredes peut travailler Messi au corps

Partenaire de Lionel Messi en sélection, et donc bien placé pour pratiquer le lobbying en direct, le milieu de terrain du PSG a lui aussi, hier soir, affirmé son rêve de voir la Pulga revêtir le maillot parisien. « J’espère, nous voulons tous qu’il vienne, mais ce sera sa décision. On a un groupe incroyable, de bons joueurs, de bonnes personnes, on profite de cela. (…) Comme je l’ai dit, j’espère que Leo prendra la meilleure décision pour lui, mais on l’accueillerait à bras ouverts », a confié Paredes après la rencontre.