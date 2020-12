FC Barcelone, PSG – Mercato : Neymar prêt à sacrifier Mbappé pour Messi ?

Si Neymar Jr a jeté un gros pavé dans la mare en faisant part de sa volonté de jouer avec Lionel Messi l'an prochain, la venue de la star du FC Barcelone au Paris Saint-Germain est encore de l'ordre du fantasme.

Pour autant, la sortie du Brésilien à l'issue de Manchester United – PSG (1-3) était loin d'être anodine. RMC Sport rapporte notamment que Neymar avait déjà poussé pour cette piste l'été dernier et que Leonardo l'avait creusé avant de reculer face à la complexité du dossier : « Cet été, Ney a tout fait pour que Messi vienne à Paris. Il lui a dit qu’il était vraiment heureux au PSG et que le club s’était vraiment structuré depuis son arrivée au PSG. Messi a hésité. Il a réfléchi. Ney veut rejouer avec lui et veut qu’il vienne au PSG l’été prochain mais c’est un dossier compliqué car tout le monde s’arrache Leo », a expliqué un proche du Brésilien au site internet de RMC.

Sauf bravade du Qatar au FPF, le PSG ne pourra pas avoir trois contrats XXL

En 2021, Leo Messi sera libre et donc la possibilité de le faire signer sans indemnité de transferts rend le rêve accessible... Mais pas sans un sacrifice énorme au PSG. De RMC au Parisien, tous les médias s'accordent sur la difficulté du jeu d'équilibriste du fait du salaire pharaonique de Messi à Barcelone (60,4 M€ brut par an). « La fiscalité française, plus lourde qu'en Espagne, obligerait le PSG à sortir une somme annuelle pharaonique pour se payer le numéro 10 du Barça. En plus des salaires actuels de Neymar (36 millions d'euros par an) et de Mbappé (18 millions d'euros par an), l'opération paraît impossible au regard des règles du fair-play financier instaurées par l'UEFA. Elle est seulement possible en théorie avec l'actionnaire du club, le Qatar, pour qui ces montants ne posent pas de problème », écrit le Parisien.

Alors que les discussions autour d'une prolongation de Neymar (au delà de juin 2022) ont démarré sur de bonnes bases, celles pour Kylian Mbappé piétinent toujours face à l'indécision de l'attaquant français. Face aux difficultés économiques du Real et des autres gros clubs européens, le natif de Bondy n'est plus aussi sûr de refuser l'offre parisienne mais il se donne encore du temps. Or c'est bien son éventuelle vente qui déclenchera ou non le projet Messi à Paris. Selon RMC et Le Parisien, la venue de Lionel Messi ne serait réellement possible qu'en cas de vente du Champion du Monde français l'été prochain.