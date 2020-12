FC Barcelone, PSG – Mercato : Pochettino ne favoriserait pas l'arrivée de Messi à Paris

Zapping But! Football Club PSG : le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

Le FC Barcelone reprend le chemin de la compétition dès demain contre Eibar (19h15). Ce sera sans Lionel Messi, resté en Argentine jusqu’à mercredi en raison d’une douleur à la cheville. Cette absence ne l’a pas empêché d’envoyer des fleurs à Ronald Koeman. « Avec Koeman, un sérieux a été donné. Il fait du bon travail. Il y a des jeunes. On progresse de plus en plus », a assuré « La Pulga » lors de son interview diffusée hier soir sur La Sexta.

Koeman : « Je ne pense pas qu'un entraîneur influence sa destination »

« Je le remercie pour ses propos parce que c'est un joueur très important, et tout le monde aime qu'on parle bien de lui, a répondu Koeman ce lundi en conférence de presse. Je le remercie. Moi, je continue d'être le même. J'essaye de permettre à l'équipe d'aller de l'avant, on fait des changements pendant cette année de transition et il est toujours une pièce maîtresse de l'équipe ». Le Néerlandais a également confié qu'il ne pensait pas que la probable arrivée de Mauricio Pochettino à Paris puisse influencer la star argentine. « Je ne sais pas si je peux donner mon avis sur ce qui se dit dans les médias, je ne sais pas si c'est vrai. Mais je ne pense pas que Messi décide de son avenir en fonction d'un entraîneur ou d'un pays. Ce sont des décisions qui se prennent en famille et je ne pense pas qu'un entraîneur influence sa destination ».