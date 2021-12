FC Barcelone, PSG - Mercato : un ancien du Barça intégré dans l'opération Icardi ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Ça ne fait que débuter. Et, comme vous le savez, ça risque fort de durer. On parle ici des rumeurs mercato qui alimentent déjà les quotidiens de nombreux pays à travers le monde. C'est donc le cas en Italie, au sujet du PSG, dont les stars peuvent, pour certaines, changer d'air au cours des prochaines semaines.

Un joueur retient encore et toujours l'attention à ce sujet : Mauro Icardi. Comme l'été dernier, l'ancien de l'Inter Milan serait dans le viseur de la Juventus Turin. Qui, si l'on en croit Tuttosport et la Gazzetta, continue d'observer l'Argentin cet hiver. Seule et unique différence, majeure, c'est que la Juve serait disposée à intégrer dans le deal avec le PSG le milieu de terrain, Arthur Melo, ancien du FC Barcelone.

Toujours selon les deux médias, les dirigeants italiens ne souhaitent plus conserver Arthur Melo dans l'effectif. Et verraient d'un très bon oeil son départ pour que le PSG se montre moins gourmand pour lâcher Icardi. A suivre.