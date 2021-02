FC Barcelone – PSG : Neymar se frustre, Ménès démonte la dernière rumeur sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Plus que quelques heures à attendre pour les fans du FC Barcelone du PSG, mais plus généralement pour les fans de foot, avant les premiers huitièmes de finale de Ligue des champions. Au Camp Nou, le Barça reçoit le club de la capitale dans un choc entre deux formations qui cultivent leur rivalité petit à petit depuis l'arrivée des Qataris.

Un choc où le grand absent sera bien évidemment Neymar. Le prodige brésilien, blessé aux adducteurs la semaine passée contre Caen, ne retrouvera pas le Camp Nou sous la tunique parisienne. Et cette absence est visiblement très frustrante pour le numéro 10 du PSG qui, sur les réseaux sociaux, a confié que ce match était dans le Top 3 des matchs qu'il aurait voulu disputer...

Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar ? — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Ménès ne croit pas une seconde aux annonces sur Mbappé

Autre sujet du jour, l'avenir des deux autres stars de la soirée, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Quand ce dernier est plus que jamais évoqué dans le viseur du PSG, l'avenir parisien du jeune français est tout aussi flou.

Plus tôt dans la journée, la Cuatro a annoncé de manière catégorique qu'en cas d'élimination, Mbappé pourrait mettre un terme définitif à toute discussion pour une prolongation. Fake News totale selon Pierre Ménès qui, avec sa verve habituelle, a dénoncé une mauvaise manière de faire monter la sauce...

Ben oui c’est bien connu il leur parle tous les jours. Et puis la qualification passerait peut être un peu par lui aussi non? Bref du buzz de merde https://t.co/7zzJBI3Is8 — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 16, 2021

Ben oui c’est bien connu il leur parle tous les jours. Et puis la qualification passerait peut être un peu par lui aussi non? Bref du buzz de merde