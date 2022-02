FC Barcelone, PSG, Real Madrid - Mercato : le feuilleton Pogba se dessine pour l'été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

On ne prête qu'aux riches. Et en football, le propos reste d'actualité. Car il est fort à parier que Paul Pogba, le milieu de terrain français des Red Devils de Manchester United, soit annoncé, dans les prochaines semaine, au FC Barcelone, au Real Madrid ou encore au PSG. Selon les informations du toujours bien informé Manchester Evening News, Pogba ne serait pas enclin à poursuivre l'aventure à MU. Et rien ne laisse penser à l'heure actuelle qu'un retournement de situation pourrait se produire.

Une bonne nouvelle, forcément, pour les clubs qui souhaitent l'accueillir. La bataille pourrait faire rage.