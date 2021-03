FC Barcelone, PSG, Real Madrid - Mercato : rebondissement dans le dossier Haaland !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'avantage avec le prochain mercato d'été, c'est que l'on en connaît déjà les deux principaux acteurs. Lionel Messi, tout d'abord, qui sil décide véritablement de quitter le FC Barcelone, va créer une psychodrame mondial. Puis, l'attaquant du Borussia Dortmund, le phénomène Erling Haaland, surveillé de près, de très près même, par tous les cadrons du football européen.

Le joueur, sous contrat avec Dortmund, serait LA priorité du Real Madrid, du FC Barcelone et même des deux clubs de Manchester. Des frôleurs font également état d'un intérêt poussé du PSG qui, et c'est une évidence, a les moyens économiques de l'attirer en France, au contraire du Barça, criblé de dettes et qui va devoir faire un choix entre prolonger Messi et s'offrir une star internationale.

Ce matin, au travers d'un article du quotidien espagnol, Sport, on apprend que Haaland est désormais synonyme d'obsession pour...Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues de Chelsea. Ce dernier, qui réussit tout ce qu'il entreprend depuis qu'il a traversé la Manche, aurait même pris les devants en interne et serait allé directement s'adresser à son président (Abramovich) pour lui signifier que Chelsea devait faire les efforts nécessaires cet été.

Pas rassurant pour la concurrence quand on sait que les clubs anglais sont riches, qu'ils se portent beaucoup mieux que les Espagnols, et qu'Abramovich dispose d'une fortune personnelle conséquente.