FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : après Messi, Ramos enfile le maillot du PSG !

Le dossier Sergio Ramos fait encore les choux gras de la presse espagnole. Hier matin, la presse ibérique révélait que l'opération du ménisque que vient de subir le capitaine du Real Madrid était de nature à lui faire accepter la proposition de prolongation soumise par Florentino Pérez.

Le président du Real Madrid offrirait désormais à son défenseur central de 34 ans deux saisons en plus, la première avec une réduction de salaire de 10% due à la crise du coronavirus, la seconde avec son salaire actuel (estime à 12 M€ annuels).

« Ramos cadre parfaitement avec le PSG »

Depuis, le journaliste Siro Lopez assure que Ramos a annoncé à Pérez et Zinédine Zidane son intention de partir libre à la fin de la saison pour tenter sa chance dans un grand club européen. « Il cadre parfaitement avec le PSG », assure le journaliste José Alvarez dans un débat nourri hier soir sur le plateau d’El Chiringuito. Quelques jours après que France Football eut fait fait porter à Lionel Messi le maillot du PSG, l’émission espagnole a réalisé le même montage avec Ramos ! Et il faut reconnaître que le Rouge et Bleu ne lui iraient pas si mal...