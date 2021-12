FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Raiola remet le PSG dans la course pour Haaland

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Dans une interview accordée à Sport1, Mino Raiola a annoncé que le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City étaient les quatre destinations possibles d'Erling Haaland. "Erling Haaland franchira la prochaine étape. Le Bayern Munich, le Barça, le Real Madrid et Manchester City, ce sont les grands clubs où il peut aller. Nous savions tous, aussi Dortmund, que le moment viendra. (…) Il y a de grandes chances qu'il parte cet été", a lâché l'agent de l'attaquant du Borussia Dortmund, écartant donc le Paris Saint-Germain de la course.

Mais sur son compte Twitter, Mino Raiola a tenu à préciser ses propos, laissant entendre que le PSG pouvait également devenir le prochain club d'Erling Haaland. "Je veux clarifier les choses suivantes au sujet de mon interview sur Sport1. Les 4 clubs que j’ai mentionnés au sujet de l’avenir d’Haaland étaient justes des exemples afin de dire que, quand il quittera Dortmund, il ira dans un des 15 plus grands clubs européens. Actuellement, Erling est concentré uniquement sur le football, il n’y a aucune négociation avec un club. Et je réaffirme ce que j’ai dit, il n’est pas certain qu’il quitte Dortmund cet été, peut-être que ce sera l’année suivante."