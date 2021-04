FC Barcelone, Real Madrid, PSG – Mercato : Dortmund a son plan pour garder Erling Haaland

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des confrontations face au Bayern Munich

Selon la presse anglaise, Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, a fixé de folles demandes pour Norvégien, qui intéresse le FC Barcelone, le Real Madrid, le PSG, City et Chelsea, notamment. Le super agent demanderait un salaire d'1,151 M€ par semaine pour la pépite et il pousserait pour 3 destinations, selon The Mirror : Manchester City, le PSG et le Real.

Toutefois, Haaland est sous contrat à Dortmund et le Borussia n'aurait pas l'intention de le vendre cet été. C'est ce que confirme son directeur sportif Michael Zorc, dans un entretien accordé à ARD-Sportschau. « Nous avons un plan très clair pour commencer la nouvelle saison avec Erling », soutient l'ancien milieu de terrain. Pas sûr toutefois que cela suffise à calmer les ardeurs...

