PSG, FC Nantes - Mercato : Francfort laisse une (petite) porte ouverte pour Kolo Muani !

L'avenir de Randal Kolo Muani, un an après son départ du FC Nantes, libre, est-il toujours à Francfort, alors que le Bayern Munich et le PSG, notamment, le ciblent ? « C’est 100 millions d’euros minimum», a soutenu récemment le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche, dans un entretien à Sky Sports Deustschland.

Selon Fabrizio Romano, Francfort ne serait pas contre l'idée de vendre sa pépite. Mais le club acquéreur devra vraiment mettre le prix. « La position du club allemand n'a pas changé, écrit le journaliste italien. Il veut garder Kolo Muani et le vendre en 2024, après l'Euro. Mais cela pourrait changer en cas d'offre « folle ». En revanche, des offres « normales » ne seront pas étudiées. » A bon entendeur...

Eintracht Frankfurt position on Randal Kolo Muani has always been clear: they hope to keep the player at least for one more season and possibly sell him in 2024 after the Euros. 🔴⭐️ #transfers



This could change in case of crazy bid — ‘normal’ proposals won’t be considered. pic.twitter.com/cKxxBouqaQ