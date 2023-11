FC Nantes, PSG, OM - Mercato : Paris a pris une décision radicale avec Merlin

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Quentin Merlin, qui gravit les échelons petit à petit avec le FC Nantes depuis le début de sa carrière, serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE QUENTIN MERLIN Merlin ne viendra pas au PSG cet hiver ! Mais alors que les dirigeants parisiens compteraient recruter lors du mercato hivernal au poste où joue Quentin Merlin, ce dernier ne devrait pas rejoindre le club de la capitale, si l'on en croit les informations du compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités. Ce qui ne voudrait pas dire que le Canari ne serait plus dans le viseur du PSG mais simplement que le champion de France en titre devrait recruter un autre latéral gauche que Quentin Merlin cet hiver. Ça ne sera pas Quentin Merlin — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) November 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si l'on en croit les informations du compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités, le latéral gauche du FC Nantes, Quentin Merlin, ne devrait pas être recruté par le club de la capitale cet hiver.

Fabien Chorlet

Rédacteur