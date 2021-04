Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo poussé vers Manchester United ou le PSG en cas de scenario catastrophe !

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face au LOSC

Une élimination prématurée en C1 et un titre qui s'envole : la Juventus Turin traverse une saison difficile. Pire : la Vieille Dame, accrochée par la Fiorentina ce week-end, n'est que 4e de Serie A, avec seulement 3 points de plus que Naples, son grand rival, qui brigue le dernier billet pour la prochaine C1.

Sans C1, il serait trop cher pour la Juve

Selon Tuttosport, une non qualification de la Juve aurait des conséquences catastrophiques et le club turinois ne pourrait plus assumer le salaire de sa star, Cristiano Ronaldo. Un départ serait alors privilégié. Le PSG et Manchester United sont à l'affut. MU tiendrait la corde selon la Gazzetta dello Sport, les Red Devils possédant de plus en Paul Pogba une monnaie d'échange haut de gamme. Cristiano Ronaldo (36 ans) jouit d'un salaire de 31 millions d'euros annuels à la Juventus, où il est sous contrat jusqu'en 2022.