Juventus, PSG - Mercato : Georgina Rodriguez, madame Cristiano Ronaldo, est à Paris !

En temps normal, si Georgina Rodriguez avait fait un post sur Instagram pour dire qu'elle était à Paris, tout le monde aurait pensé qu'elle allait se faire plaisir au niveau shopping. Mais les magasins sont fermés. Et la belle Espagnole, qui vient de signer un contrat avec Netflix, n'a pas de raison professionnelle de venir dans la capitale. Sauf si c'est pour acheter un bien immobilier…

En effet, il semblerait que Kylian Mbappé ne veuille pas prolonger au PSG et que Lionel Messi ne soit pas parti pour quitter le FC Barcelone. Ce qui fait qu'une fois l'été venu, Paris pourrait se trouver fort dépourvu en superstar, exception faite de Neymar. D'où l'idée de recruter un Cristiano Ronaldo pas heureux à la Juventus Turin et qui est un vieux rêve des Qataris. Et dans ce cas, la venue de Georgina Rodriguez à Paris se justifie totalement !