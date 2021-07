Juventus, PSG - Mercato : une annonce retentissante est tombée sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Alors qu'un départ de la Juventus Turin semblait inéluctable lors du mercato estival, Cristiano Ronaldo, sous contrat jusqu'en juin 2022 et courtisé par le Paris Saint-Germain et Manchester United, devrait finalement rester à la Vieille Dame la saison prochaine.

Cristiano Ronaldo Credit Photo - Icon Sport

Dans un live Twich de Fabrizio Romano, le journaliste espagnol, Pedro Sepúlveda, a confirmé cette tendance. "Je ne pense pas que Cristiano Ronaldo partira. Il n’a pas de solide porte de sortie. Il n’y a pas d’offre formelle. Le PSG ne lui offrira pas 31 millions d'euros par an comme la Juve. Il restera jusqu’à la fin de son contrat. Quand on parle de Cristiano Ronaldo, il faut beaucoup investir. Il y a maximum 5 clubs possibles, et c’est un risque car il n’est plus tout jeune. Je ne vois pas d’offre formelle. Pour moi, il restera à la Juventus."

