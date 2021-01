PSG - Mercato : le départ de Thomas Tuchel aurait mis fin à une piste avancée

Avec le départ anticipé de Thomas Tuchel, à six mois de la fin de son contrat, et la venue de Mauricio Pochettino, le mercato du PSG a été chambardé. Le nouveau coach du PSG a déjà sondé Dele Alli, son ex-élément à Tottenham. L'Anglais n'est plus dans les plans de José Mourinho. Un prêt avec option d'achat pourrait être l'option privilégiée par le club de la capitale. Mais, cette piste pourrait mettre la fin à un dossier avancé à l'époque de Thomas Tuchel.

En froid avec Gasperini, à l'Atalanta Bergame, Papu Gomez va changer d'air dès cet hiver. À 6 mois de la fin du contrat de l'Argentin, le quart de finaliste de la dernière C1 demanderait un prix très fortement réduit : 10 millions d'euros. Le PSG avait flairé la bonne affaire, mais d'après Tuttosport, le champion de France a revu ses plans. Désormais, l'AC Milan, l'Inter Milan et le FC Cincinnati, en MLS, sont les clubs favoris pour décrocher la signature de Papu Gomez.