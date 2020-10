PSG - Mercato : Leonardo a repoussé un dossier explosif en janvier 2021

Depuis le rachat par QSI, les supporters du PSG ont connu des mercatos flamboyants avec les venues de stars internationales (Thiago Silva, Ibahimovic, Di Maria, Cavani…). Mais, cette année, Leonardo a été contraint de composer avec les incertitudes et pertes économiques liées à la crise sanitaire.

S'il a mené un gros finish avec les arrivées de Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha dans les 24 dernières heures, le directeur sportif du PSG a laissé un dossier en plan.

Leonardo gèrera les indésirables... au mercato hivernal !

S'il a beaucoup dégraissé l'effectif des Rouge et Bleu (Thiago Silva, Meunier, Cavani...), Leonardo voulait encore plus faire peau neuve et récolter beaucoup de deniers. Des joueurs sont considérés indésirables dans la capitale (Draxler, Gueye, Jesé...). Mais, devant les priorités, le Brésilien a décidé de prendre une décision radicale.

Selon Le Parisien, l'ex-entraîneur de l'AC Milan avait décidé de zapper délibérément le plan dégraissage sur le dernier jour du Mercato. "Les joueurs se plaisent à Paris où ils jouissent d’un confortable contrat. Ils n’ont pas dans l’idée d’y renoncer, ni de baisser leur train de vie", annonce le quotidien national. Alors qu'il devait vendre pour 60 millions d'euros durant ce mercato, Leonardo a échoué. Pour se rattraper, ses patrons lui donnent rendez-vous en janvier.