PSG - Mercato : Leonardo aurait déniché la doublure de Bernat

Un Brésilien de plus au PSG ? Après Rafinha, Marquinhos, Neymar, un Auriverde serait sur la short list de Leonardo si l'on en croit les médias espagnols. D'après Goal et Mundo Deportivo, les Rouge et Bleu suivraient de près la progression d'Emerson. Appartenant au FC Barcelone, le latéral droit est en prêt depuis deux saisons au Real Betis Balompié.

L'international brésilien (1 sélection) est en verve avec son club. Cette saison, il a participé à 24 rencontres de championnat pour un but et quatre passes décisives. Sur Transfermarkt, il est estimé à 25 millions d'euros. Mundo Deportivo a fait le point sur la situation d'Emerson, qui appartient à hauteur de 50% au Barça : "Le changement d’agence de représentation du joueur pourrait être un point clef pour son transfert cet été. Emerson travaillait avec Promosport, mais depuis quelques semaines le défenseur a décidé de se tourner vers Traffic, la même agence que Vinicius qui a de bonnes relations avec le club français. Les contacts avec ce dernier auraient eu lieu avec le consentement du Barça, qui travail sur une vente, selon nos informations."

Depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino se plaint de la faiblesse de ses latéraux. Sans Bernat, et avec le seul Florenzi, les pensionnaires du Parc des Princes connaissent des difficultés à animer ce flanc. Avec l'arrivée d'Emerson, Leonardo réaliserait un voeu du coach argentin. Affaire à suivre.