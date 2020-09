PSG - Mercato : Leonardo va devoir se creuser les méninges pour s'offrir Dele Alli

D'après la presse anglaise, Tottenham souhaite se séparer de Dele Alli. Avec la venue de Gareth Bale, en prêt du Real Madrid, les Spurs cherchent à faire de la place dans leur effectif. Et Alli pourrait bien faire les fruits de cette réorganisation. José Mourinho ne compte pas vraiment sur l'international anglais. "Nous avons beaucoup de joueurs à certains postes et certains d'entre eux en paient le prix, a justifié le technicien portugais en conférence de presse. Nous avons un effectif énorme. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas facile pour moi d'avoir 18 joueurs et 10 autres doivent rester à l'entraînement. Nous avons trop de joueurs pour certains postes." Le club de Londres a donc proposé son élément... au PSG !

La piste Alli déjà mort-née ?

Forcément, le PSG étudie la possibilité de réaliser un gros coup sur le marché des transferts. Un prêt permettrait au PSG de ne pas imputer son budget mercato et de se renforcer au poste de milieu offensif. Journaliste bien informé, Loic Tanzi confirme les négociations entre les différentes parties.

Mais, le salaire confortable de Dele Alli pourrait représenter un frein à sa venue dans la capitale française. "Pour faire suite à l’info Dele Ali du TelegraphSport, il y a bien eu discussions autour du milieu de terrain, informe Loic Tanzi. Paris étudie la faisabilité économique de cette piste. Mais ça semble compliqué à cette heure." Lors de la fin de la saison, Leonardo a allégé la masse salariale du PSG avec les départs de Meunier, Thiago Silva et Cavani. Le directeur sportif doit maintenant composer avec la crise économique qui a frappé de plein fouet les finances parisiennes. Affaire à suivre.