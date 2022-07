Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

La grosse info : Christophe Galtier attend plusieurs recrues

Après la victoire du PSG contre Osaka, Christophe Galtier s’est exprimé sur le mercato estival du PSG. Le coach français a annoncé “un ou deux, voire trois joueurs de plus, quatre, cinq“ dans les prochaines heures. Le mercato du PSG pourrait s’emballer après les arrives de Vitinha et d’Hugo Ekitike. Cela pourrait concerner notamment le latéral droit du RB Leipzig, Nordi Mukiele, et le milieu de terrain du LOSC, Renato Sanches.

